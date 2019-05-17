Беларусь приостановила транзит нефти в направлении Украины

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильные и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее восстановление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - говорится в сообщении.

Также, Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и привлекает к переработке нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем.

Как сообщал УНН, 11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европейский Союз магистральным нефтепроводом.

Напомним, Беларусь может нарастить поставки отдельных видов темных нефтепродуктов в Украине.