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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

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Транзит нефти из Беларуси в Украину будет восстановлен в день инаугурации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу, связанную с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики к собственным резервуарным паркам "Укртранснафта" временно приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая. Об этом "Укртранснафта" сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Согласно запланированных мероприятий, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики к собственным резервуарным паркам. Соответствующее сообщение от венгерских коллег оператор нефтетранспортной системы Украины получил 16 мая, а от словацких - 17", - сообщили в компании.

Там пояснили, что именно в связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу, "Укртранснафта" 17 мая временно приостановила транзит.

"Следовательно, согласно графику обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая", - заявили в "Укртранснафте".

Компания подчеркнула, что восстанавливает транзит нефти в ЕС в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода "Дружба" графику.

Как сообщал УНН, 17 мая Беларусь приостановила транзит нефти в направлении Украины из-за отсутствия свободных резервуаров на ее территории.

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