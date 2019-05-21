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Транзит нефти через Украину в ЕС возобновлен

Транзит нефти через Украину в ЕС возобновлен

Киев  •  УНН

 • 22458 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. АО "Укртранснафта" сообщило о возобновлении транзита нефти по территории Украины в ЕС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что 21 мая в 10:46 АО "Укртранснафта" возобновило прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей.

"Вместе с тем готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Следовательно, по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении.

Напомним, возобновление поставок нефти было запланировано на 20 мая. Однако транзит был приостановлен в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от венгерской стороны было получено сообщение о технических проблемах на их стороне.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было преднамеренным. По факту загрязнения в РФ было возбуждено уголовное дело. В СК РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Украинские Национальные Новости

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