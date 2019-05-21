Транзит нефти через Украину в ЕС возобновлен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. АО "Укртранснафта" сообщило о возобновлении транзита нефти по территории Украины в ЕС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
В компании сообщили, что 21 мая в 10:46 АО "Укртранснафта" возобновило прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей.
"Вместе с тем готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Следовательно, по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении.
Напомним, возобновление поставок нефти было запланировано на 20 мая. Однако транзит был приостановлен в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от венгерской стороны было получено сообщение о технических проблемах на их стороне.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.
В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.
Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было преднамеренным. По факту загрязнения в РФ было возбуждено уголовное дело. В СК РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.