Польща планує провести з РФ переговори для відновлення поставок нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про заплановану зустріч з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про запланованій зустрічі з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу: "Ми вважаємо, що переговори, які відбудуться 3 червня в Москві, будуть переломними".
Поновлення поставок нафти з Росії по трубопроводу "Дружба", що найменшее, по одній з гілок, попередньо намічено на 9 червня.
Це станеться за умови отримання підтвердження скарг, поданих польськими і німецькими нафтопереробниками. Російська сторона повинна була оголосити, що газопровід буде очищено від забрудненої нафти. Росіяни також пообіцяли, що до 1 липня всі три гілки трубопроводу "Дружба" будуть очищені, завдяки чому додаткова партія забрудненої нафти не піде в Польщу.
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24 квітня постачання нафти з РФ в РП були припинені.
У той же час з Білорусі, що лежить на шляху газопроводу з РФ в РП і ЄС, Повернуто в РФ 163 тис. тонн забрудненої нафти.
Даніель Обайтек підкреслив, що польські НПЗ, що належать групі PKN Orlen, працюють на повну потужність.
Майже половина нафти, що використовується PKN Orlen, надходить не з Росії, а з інших країн.
Нагадаємо, Білорусь назвала терміни витіснення брудної нафти з "Дружби" .