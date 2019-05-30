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Польща планує провести з РФ переговори для відновлення поставок нафти

Польща планує провести з РФ переговори для відновлення поставок нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про заплановану зустріч з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про запланованій зустрічі з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу: "Ми вважаємо, що переговори, які відбудуться 3 червня в Москві, будуть переломними".

Поновлення поставок нафти з Росії по трубопроводу "Дружба", що найменшее, по одній з гілок, попередньо намічено на 9 червня.

Це станеться за умови отримання підтвердження скарг, поданих польськими і німецькими нафтопереробниками. Російська сторона повинна була оголосити, що газопровід буде очищено від забрудненої нафти. Росіяни також пообіцяли, що до 1 липня всі три гілки трубопроводу "Дружба" будуть очищені, завдяки чому додаткова партія забрудненої нафти не піде в Польщу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ і Білорусь затвердять методику оцінки збитків від забруднення "Дружби" до 10 червня

24 квітня постачання нафти з РФ в РП були припинені.

У той же час з Білорусі, що лежить на шляху газопроводу з РФ в РП і ЄС, Повернуто в РФ 163 тис. тонн забрудненої нафти.

Даніель Обайтек підкреслив, що польські НПЗ, що належать групі PKN Orlen, працюють на повну потужність.

Майже половина нафти, що використовується PKN Orlen, надходить не з Росії, а з інших країн.

Нагадаємо, Білорусь назвала терміни витіснення брудної нафти з "Дружби" .

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