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Польша планирует провести с РФ переговоры для возобновления поставок нефти

Польша планирует провести с РФ переговоры для возобновления поставок нефти

Киев  •  УНН

 • 7735 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о планируемой встрече с российскими партнерами относительно возобновления поставок нефти в Польшу, передает УНН со ссылкой на Польськое Радио. 

Глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о планируемой встрече с российскими партнерами относительно возобновления поставок нефти в Польшу: "Мы полагаем, что переговоры, которые состоятся 3 июня в Москве, будут переломными".

Возобновление поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба", по крайней мере, по одной из веток, предварительно намечено на 9 июня.

Это произойдет при условии получения подтверждения жалоб, поданных польскими и немецкими нефтепереработчиками. Российская сторона должна была объявить, что газопровод будет очищен от загрязненной нефти. Россияне также пообещали, что к 1 июля все три ветки трубопровода "Дружба" будут очищены, благодаря чему дополнительная партия загрязненной нефти не пойдет в Польшу.

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24 апреля поставки нефти из РФ в РП были приостановлены.

В то же время из Беларуси, лежащей на пути газопровода из РФ в РП и ЕС, откачено в РФ 163 тыс. тонн загрязненной нефти.

Даниэль Обайтек подчеркнул, что польские НПЗ, принадлежащие группе PKN Orlen, работают на полную мощность.

Почти половина нефти, используемой PKN Orlen, поступает не из России, а из других стран.

Напомним, Беларусь назвала сроки вытеснения грязной нефти из "Дружбы"

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