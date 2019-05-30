Польша планирует провести с РФ переговоры для возобновления поставок нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о планируемой встрече с российскими партнерами относительно возобновления поставок нефти в Польшу, передает УНН со ссылкой на Польськое Радио.
Глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о планируемой встрече с российскими партнерами относительно возобновления поставок нефти в Польшу: "Мы полагаем, что переговоры, которые состоятся 3 июня в Москве, будут переломными".
Возобновление поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба", по крайней мере, по одной из веток, предварительно намечено на 9 июня.
Это произойдет при условии получения подтверждения жалоб, поданных польскими и немецкими нефтепереработчиками. Российская сторона должна была объявить, что газопровод будет очищен от загрязненной нефти. Россияне также пообещали, что к 1 июля все три ветки трубопровода "Дружба" будут очищены, благодаря чему дополнительная партия загрязненной нефти не пойдет в Польшу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ и Беларусь утвердят методику оценки ущерба от загрязнения "Дружбы" до 10 июня
24 апреля поставки нефти из РФ в РП были приостановлены.
В то же время из Беларуси, лежащей на пути газопровода из РФ в РП и ЕС, откачено в РФ 163 тыс. тонн загрязненной нефти.
Даниэль Обайтек подчеркнул, что польские НПЗ, принадлежащие группе PKN Orlen, работают на полную мощность.
Почти половина нефти, используемой PKN Orlen, поступает не из России, а из других стран.
Напомним, Беларусь назвала сроки вытеснения грязной нефти из "Дружбы".