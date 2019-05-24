Беларусь назвала сроки вытеснения грязной нефти из "Дружбы"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что выдавливание некачественной нефти из трубопровода "Дружба" в сторону России начнется в понедельник-вторник, 27-28 мая. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы", - сказал Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Румас также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Беларуси потерь в связи с поставками некачественной нефти.
Напомним, Беларусь и РФ договорились очистить нефтепровод "Дружба" без помощи Польши.