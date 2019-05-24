Білорусь назвала терміни витіснення брудної нафти з "Дружби"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що видавлювання неякісної нафти з трубопроводу "Дружба" в сторону Росії почнеться в понеділок-вівторок, 27-28 травня. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Буквально з понеділка-вівторка почнеться видавлювання некондиційної нафти в бік РФ, таким чином звільниться шляхопровід в бік Західної Європи", - сказав Сергій Румас за підсумками зустрічі з головою уряду РФ Дмитром Медведєвим.
Румас також повідомив, що російська сторона підтвердила готовність вирішувати питання, що стосується компенсації Білорусі втрат у зв'язку з поставками неякісної нафти.
Нагадаємо, Білорусь і РФ домовилися очистити нафтопровід "Дружба" без допомоги Польщі.