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РФ и Беларусь утвердят методику оценки ущерба от загрязнения "Дружбы" до 10 июня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Россия и Белоруссия договорились в срок до 10 июня разработать и утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему магистральных нефтепроводов, находящихся на территории Белоруссии, некачественной нефти. Об этом говорится в протоколе встречи заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко и вице-премьера РФ Дмитрия Козака, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, по данным агентства, также стороны договорились выработать согласованные предложения по минимизации и вариантам компенсации указанного ущерба с соответствующими расчетами и обоснованиями.

В рамках протокола Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Министерству экономики Белоруссии и концерну "Белнефтехим" до 25 мая поручено внести изменения в протокол согласования вывоза товаров из РФ в Беларусь на 2019 год в части поставок нефтехимической продукции.

Кроме того, приняты к сведению обязательства российской стороны по приведению качества нефти, находящейся во второй нитке нефтепроовода "Невель - Полоцк", в соответствие с требованиями ГОСТа в течение одного года с даты подписания протокола.

Также стороны договорились обсудить варианты минимизации и компенсации указанного ущерба с соответствующими расчетами и обоснованиями.

Напомним, Россия и Беларусь по итогам переговоров вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко в четверг договорились произвести очистку магистрали “Дружба” от загрязненной нефти до границы с Польшей без участия польской стороны.

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