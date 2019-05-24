РФ і Білорусь затвердять методику оцінки збитків від забруднення "Дружби" до 10 червня

КИЇВ. 24 травня. УНН. Росія і Білорусія домовилися в термін до 10 червня розробити та затвердити методику оцінки потенційних збитків від попадання в систему магістральних нафтопроводів, які перебувають на території Білорусії, неякісної нафти. Про це йдеться в протоколі зустрічі заступника прем'єр-міністра Білорусі Ігоря Ляшенко та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.