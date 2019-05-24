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РФ і Білорусь затвердять методику оцінки збитків від забруднення "Дружби" до 10 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Росія і Білорусія домовилися в термін до 10 червня розробити та затвердити методику оцінки потенційних збитків від попадання в систему магістральних нафтопроводів, які перебувають на території Білорусії, неякісної нафти. Про це йдеться в протоколі зустрічі заступника прем'єр-міністра Білорусі Ігоря Ляшенко та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Крім того, за даними агентства, також сторони домовилися виробити узгоджені пропозиції щодо мінімізації і варіантів компенсації зазначеної шкоди з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

В рамках протоколу Міненерго РФ, Мінекономрозвитку РФ, Міністерству економіки Білорусії і концерну "Белнефтехим" до 25 травня доручено внести зміни в протокол узгодження вивезення товарів з РФ до Білорусі на 2019 рік у частині поставок нафтохімічної продукції.

Крім того, взято до відома зобов'язання російської сторони щодо приведення якості нафти, що знаходиться в другій нитці нефтепроовода "Невель - Полоцьк", у відповідність до вимог ГОСТу протягом одного року з дати підписання протоколу.

Також сторони домовилися обговорити варіанти мінімізації та компенсації зазначеної шкоди з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Нагадаємо, Росія і Білорусь за підсумками переговорів віце-прем'єра РФ Дмитра Козака і його білоруського колеги Ігоря Ляшенко в четвер домовилися провести очищення магістралі "Дружба" від забрудненої нафти до кордону з Польщею без участі польської сторони.

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