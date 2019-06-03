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Експлуатація всіх трьох ниток трубопроводу "Дружба" почнеться 1 липня

Експлуатація всіх трьох ниток трубопроводу "Дружба" почнеться 1 липня

Київ • УНН

 • 15646 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Експлуатація всіх трьох ниток трубопроводу "Дружба" розпочнеться 1 липня. Про це повідомила польська компанія-оператор трубопроводу PERN за підсумками переговорів в Москві про постачання російської нафти, передає УНН.

"Часткове відновлення поставок сировини з Росії трубопроводом "Дружба" відбудеться 10 червня ... Однак 1 липня всі три нитки нафтопроводу будуть включені в експлуатацію", - інформувала компанія.

Крім того, компанія PERN зазначила, що як оператор трубопроводу на території Польщі, готова оперативно відновити закачку.

У повідомленні компанії також зазначено, що під час переговорів "сторони погодили процедуру розгляду претензій нафтопереробних заводів, які отримують сировину з Росії".

Нагадаємо, глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про заплановану зустріч з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу.

Як повідомляв УНН, раніше Білорусь і РФ домовилися очистити нафтопровід "Дружба" без допомоги Польщі.

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