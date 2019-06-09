В России заявили о поступлении чистой нефти в Польшу по "Дружбе"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В компании "Транснефть" заявили, что российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам качества, в воскресенье начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня, 9 июня, в 7:11 открыт прием на ПСП "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Беларусь", - сообщили в компании.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.
Так, в середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.
Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было преднамеренным. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.
Поставки кондиционной нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.
Как сообщал УНН, ранее польская компания-оператор трубопровода PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трех нитей трубопровода "Дружба" начнется 1 июля.