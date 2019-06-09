Польща підтвердила відновлення постачання чистої нафти з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Польська сторона підтвердила, що Росія відновила поставки чистої нафти. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Польська компанія PERN підтвердила, що вранці 9 червня, російська сторона відновила поставки чистої нафти через Білорусь до польської системи передачі.
За словами представниці компанії Катажини Красінської, підприємство впровадило механізм постійного контролю якості сировини, що надходить з східного напрямку.
“Сьогодні вранці відновлено поставки не забрудненої органічними хлоридами нафти до системи передачі PERN. Наша компанія впровадила механізм постійного контролю якості, так, щоб у постійному режимі перевіряти сировину, що надходить із Білорусі”, — наголосила представниця компанії.
У квітні підприємство PERN заявило, що до польської трубопровідної системи постачається забруднена нафта з Росії. За даними польської компанії, рівень забруднення міг призвести до пошкодження установок нафтопереробки. Тому було прийнято рішення призупинити закачування цієї сировини.
Як повідомляв УНН, російська сторона вранці 9 червня повідомила про відновлення постачання нафтопроводом “Дружба” до Польщі.