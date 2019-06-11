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У "Роснефти" озвучили суму претензій через брудну нафту в "Дружбі"

У "Роснефти" озвучили суму претензій через брудну нафту в "Дружбі"

Київ • УНН

 • 10192 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Російська компанія "Роснефть" отримала претензії від білоруського концерну "Белнефтехиму" і польської Orlen через забруднення сировини хлоридами в нафтопроводі "Дружба" на більш 150 млн доларів США і звернулася до віце-прем'єра Росії Дмитра Козака з проханням прискорити прийняття рішень щодо компенсації збитків російських виробників нафти. Про це з посиланням на джерела пише "Комерсант", передає УНН.

Так, повідомляється, що в кінці травня глава "Роснафти" Ігор Сєчін написав листа віце-прем'єру Російської Федерації з проханням прискорити прийняття рішень щодо компенсації збитків російських виробників нафти від забруднення сировини хлоридами в нафтопроводі "Дружба".

За словами джерел, знайомих зі змістом листа, Сєчін вказав, що білоруський Мозирський НПЗ хоче від компанії компенсації втрат від поставок забрудненої нафти в квітні на 155 млн доларів США. Також із претензіями звернувся польський переробник Orlen - в 450 тис. доларів США за недопоставку нафти у квітні.

Ці претензії були перенаправлені в "Транснефть", але, як зазначив Сєчін, трубопровідна компанія не підтвердила, що готова їх задовольнити. Тим часом, говориться в листі, іноземні споживачі вже шукають на ринку заміну російської нафти, а також набирають юристів для пред'явлення судових претензій.

У "Роснефти" виданню заявили, що "Транснефть" пообіцяла компенсувати втрати від ситуації з забрудненням нафти.

"Ми довіряємо компанії як добросовісному контрагенту, і у нас немає причин в них сумніватися", - зазначив прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв.

У "Транснефти" заявили, що компанія поки не отримувала обґрунтованих вимог щодо компенсації збитків.

Як повідомляв УНН, у середині квітня білоруський концерн "Белнефтехим" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі". В результаті ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує поставки нафти на білоруські НПЗ і її транзит у Європу через Білорусь, Польщу і Україну.

Джерело забруднення експортної нафти був виявлений на ділянці Самара - Унеча. У російської "Транснафти" заявили, що забруднення нафти в трубопроводі було навмисним. За фактом забруднення в РФ було порушено кримінальну справу. У СК РФ заявили, що "брудна" нафта була завантажена в нафтопровід для приховування розкрадань сировини.

На початку травня АТ "Укртранснафта" повідомило про відновлення транзиту нафти по території України в ЄС. Пізніше в червні польська сторона підтвердила, що Росія відновила поставки чистої нафти.

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