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В Польше ожидают два вида компенсаций от РФ за некачественную нефть

Киев • УНН

 • 11950 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после ситуации с нефтепроводом “Дружба” надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и понесенный ущерб. Об этом заявил во вторник журналистам председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек, информирует УНН.

В Польше ожидают два вида компенсаций от РФ за некачественную нефть

Компания уже обратилась к поставщикам с просьбой о компенсациях на основании положений договоров.

Вместе с тем, добавил Обайтек, все еще ведется подсчет потерь. “Часть той нефти была переработана, нам приходилось ее смешивать, используя стратегические запасы. Мы понесли определенный ущерб, в том числе связанный с работой нефтеперерабатывающего завода. Все это оценивается, и когда (этот процесс) завершится, мы обратимся к поставщикам по поводу компенсаций, потому что они признали за нами это право”, — сказал он.

В середине апреля белорусский концерн “Белнефтехим” сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по “Дружбе”. В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по “Дружбе” 46 дней. Поставки были возобновлены 9 июня.

Напоминаем, “Транснефть” хочет за 2-3 месяца определиться с компенсациями касательно “Дружбы”.

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