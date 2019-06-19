"Укртранснафте" надо до пяти месяцев для очистки от "грязной" нефти из РФ

В "Укртранснафте" отметили, что не осуществляют перекачку некондиционной нефти в российском направлении из-за отсутствия технической возможности. Загрязненная нефть перекачивалась партиями европейским потребителям в соответствии с графиком, утвержденным всеми операторами трубопровода "Дружба".

"Сейчас компания уволила одну нить нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода", - отметили в пресс-службе.

Также в "Укртранснафте" объяснили порядок возмещения "Транснефтью" убытков в результате попадания загрязненной нефти.

"Речь идет о возмещении дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики к украинской нефтетранспортной системы", - уточнили в пресс-службе.

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В частности, это касается увеличения расходов на транспортировку, потому что работа одной ветке нефтепровода (как сейчас) более затратная, чем двумя ветвями (как это было до приостановки работы нефтепровода 25 апреля). Отмечается, что все сроки, размер и условия выплат урегулированы специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между "Укртранснафта" и "Транснефтью". В то же время точный размер возмещения украинская сторона сможет назвать после завершения всех нестандартных работ, связанных с попаданием "грязной" нефти.

Напомним, белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозионными свойствами. Вынужденная остановка работы нефтепровода "Дружба" произошла 25 апреля 2019 через отказ приема российского сырья с сверхурочным содержанием хлорорганических соединений на приемо-сдаточных участке "Будковце" в Словакии.

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Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с потребностью в европейских партнеров в дополнительном времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая. 9 июня, удалось частично восстановить транзит чистой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу.

Впоследствии в "Транснефти" предложили урегулировать проблему с "грязной" нефтью вне суда и заявили, что требуют для этого от двух до трех месяцев.