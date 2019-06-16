"Укртранснафта" за добу ліквідувала три незаконні врізки, дві з них були в нафтопроводі "Дружба"

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 17925 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 38666 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 45640 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 61533 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 79539 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81255 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 161105 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97662 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71314 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322397 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
58%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 29675 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43288 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21549 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 18477 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15926 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 161109 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322400 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256154 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367392 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 17929 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13172 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16041 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21660 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43401 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

"Укртранснафта" за добу ліквідувала три незаконні врізки, дві з них були в нафтопроводі "Дружба"

Київ • УНН

 • 15593 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Фахівці компанії “Укртранснафта” за добу виявили та ліквідували три незаконні врізки, дві з яких знаходились в магістральному нафтопровіді “Дружба”. Про це в суботу повідомила прес-служба підприємства у Facebook, передає УНН.

"Укртранснафта" за добу ліквідувала три незаконні врізки, дві з них були в нафтопроводі "Дружба"

“14 червня близько 13.50 год на ділянці нафтопроводу Кременчук-Херсон, яка наразі законсервована, спеціалісти Укртранснафти виявили два отвори діаметром 3-4 мм. Один отвір — із вкрученим саморізом. Станом на 16.10 год фахівці компанії завершили роботи з ліквідації зловмисного пошкодження”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що того ж дня “о 14.20 год фахівці Укртранснафти виявили пошкодження другої черги нафтопроводу Броди-Держкордон (МН „Дружба“). Зловмисники прилаштували до труби шланг завдовжки 250 м та провели його по поверхні ґрунту. Станом на 16.45 год спеціалісти компанії усунули врізку до магістрального нафтопроводу”.

“15 червня о 03:45 год приблизно за 50 км від попереднього несанкціонованого підключення до нафтогону „Дружба“, спеціалісти АТ „Укртранснафта“ виявили ще одне зловмисне пошкодження з прилаштованим штуцером, краном з вентелем та шлангом високого тиску. Станом на 07:35 год 15 червня аварійні бригади компанії ліквідували несанкціоноване втручання в роботу нафтогону”, — повідомили в Укртранснафті.

Нагадаємо, “Транснефть” хоче за 2-3 місяці визначитися з компенсаціями щодо “Дружби”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95