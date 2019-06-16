"Укртранснафта" за добу ліквідувала три незаконні врізки, дві з них були в нафтопроводі "Дружба"

КИЇВ. 16 червня. УНН. Фахівці компанії “Укртранснафта” за добу виявили та ліквідували три незаконні врізки, дві з яких знаходились в магістральному нафтопровіді “Дружба”. Про це в суботу повідомила прес-служба підприємства у Facebook, передає УНН.