"Укртранснафта" за добу ліквідувала три незаконні врізки, дві з них були в нафтопроводі "Дружба"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Фахівці компанії “Укртранснафта” за добу виявили та ліквідували три незаконні врізки, дві з яких знаходились в магістральному нафтопровіді “Дружба”. Про це в суботу повідомила прес-служба підприємства у Facebook, передає УНН.
“14 червня близько 13.50 год на ділянці нафтопроводу Кременчук-Херсон, яка наразі законсервована, спеціалісти Укртранснафти виявили два отвори діаметром 3-4 мм. Один отвір — із вкрученим саморізом. Станом на 16.10 год фахівці компанії завершили роботи з ліквідації зловмисного пошкодження”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додають, що того ж дня “о 14.20 год фахівці Укртранснафти виявили пошкодження другої черги нафтопроводу Броди-Держкордон (МН „Дружба“). Зловмисники прилаштували до труби шланг завдовжки 250 м та провели його по поверхні ґрунту. Станом на 16.45 год спеціалісти компанії усунули врізку до магістрального нафтопроводу”.
“15 червня о 03:45 год приблизно за 50 км від попереднього несанкціонованого підключення до нафтогону „Дружба“, спеціалісти АТ „Укртранснафта“ виявили ще одне зловмисне пошкодження з прилаштованим штуцером, краном з вентелем та шлангом високого тиску. Станом на 07:35 год 15 червня аварійні бригади компанії ліквідували несанкціоноване втручання в роботу нафтогону”, — повідомили в Укртранснафті.
Нагадаємо, “Транснефть” хоче за 2-3 місяці визначитися з компенсаціями щодо “Дружби”.