"Укртранснафта" за сутки ликвидировала три незаконные врезки, две из них были в нефтепроводе "Дружба"

“14 июня около 13.50 ч на участке нефтепровода Кременчуг-Херсон, которая сейчас законсервирована, специалисты Укртранснафты обнаружили два отверстия диаметром 3-4 мм. Одно отверстие — с вкрученным саморезом. По состоянию на 16.10 ч специалисты компании завершили работы по ликвидации вредоносных повреждений”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что в тот же день “в 14.20 ч специалисты Укртранснафты обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода Броды-Госграница (МН „Дружба“). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности почвы. По состоянию на 16.45 ч специалисты компании устранили врезку к магистральному нефтепроводу”.

“15 июня в 03:45 ч примерно в 50 км от предыдущего несанкционированного подключения к нефтепроводу „Дружба“, специалисты АО „Укртранснафта“ обнаружили еще одно злонамеренное повреждение с пристроенными штуцером, краном с вентилей и шлангом высокого давления. По состоянию на 7:35 ч 15 июня аварийный бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода”, — сообщили в Укртранснафте.

Напомним, “Транснефть” хочет за 2-3 месяца определиться с компенсациями по “Дружбы”.