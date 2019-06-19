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"Укртранснафті" треба до п’яти місяців для звільнення від "брудної" нафти з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В акціонерному товаристві "Укртранснафта" оцінюють, що для повного звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти з Росії може знадобитися від трьох до п'яти місяців. Про це в компанії повідомили в середу, 19 червня, інформує DW, передає УНН.

"Укртранснафті" треба до п’яти місяців для звільнення від "брудної" нафти з РФ

В “Укртранснафті” зазначили, що не здійснюють перекачку некондиційної нафти у російському напрямку через відсутність технічної можливості. Забруднена нафта перекачувалася партіями європейським споживачам відповідно до графіку, затвердженого усіма операторами трубопроводу “Дружба”.

“Наразі компанія звільнила одну нитку нафтопроводу „Дружба“ від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит українською ділянкою нафтопроводу”, — зазначили у прес-службі.

Також в “Укртранснафті” пояснили порядок відшкодування “Транснефтью” збитків внаслідок потрапляння забрудненої нафти.

“Йдеться про відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із проведенням нестандартних робіт через потрапляння російської нафти із підвищеним вмістом хлорорганіки до української нафтотранспортної системи”, — уточнили у прес-службі.

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Зокрема, це стосується збільшення витрат на транспортування, бо робота однією гілкою нафтопроводу (як зараз) більш затратна, ніж двома гілками (як це було до призупинення роботи нафтогону 25 квітня). Зазначається, що усі терміни, розмір та умови виплат врегульовані спеціальною додатковою угодою до чинного договору на транспортування нафти між “Укртранснафтою” і “Транснефтью”. Водночас точний розмір відшкодування українська сторона зможе назвати після завершення усіх нестандартних робіт, пов’язаних із потраплянням “брудної” нафти.

Нагадаємо, білоруський концерн “Білнафтохім” повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном — токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу “Дружба” сталася 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці “Будковце” у Словаччині.

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Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу “Укртранснафті” вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з потребою в європейських партнерів у додатковому часі на проведення підготовчих заходів оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. 9 червня, вдалося частково відновити транзит чистої російської нафти трубопроводом “Дружба” до Польщі.

Згодом у “Транснефти” запропонували врегулювати проблему з “брудною” нафтою поза судом і заявили, що потребують для цього від двох до трьох місяців.

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