"Укртранснафті" треба до п’яти місяців для звільнення від "брудної" нафти з РФ

КИЇВ. 19 червня. УНН. В акціонерному товаристві "Укртранснафта" оцінюють, що для повного звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти з Росії може знадобитися від трьох до п'яти місяців. Про це в компанії повідомили в середу, 19 червня, інформує DW, передає УНН.