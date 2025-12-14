$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 10052 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 16532 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 36785 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 62004 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 43863 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41709 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 34202 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20424 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19234 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16822 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Обстріл Запоріжжя: ДСНС завершила роботи, кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали 14 осіб, серед них дитина, троє співробітників ДСНС та патрульний поліцейський.

Обстріл Запоріжжя: ДСНС завершила роботи, кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу в Запоріжжі. Про це рятувальники повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Серед них: одна дитина, троє співробітників ДСНС, один патрульний поліцейський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що вранці 14 грудня російські військові завдали масованого удару по Запоріжжю, поціливши у супермаркет. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій