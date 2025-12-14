Обстріл Запоріжжя: ДСНС завершила роботи, кількість постраждалих зросла до 14 осіб
Київ • УНН
ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали 14 осіб, серед них дитина, троє співробітників ДСНС та патрульний поліцейський.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу в Запоріжжі. Про це рятувальники повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 14 осіб.
Серед них: одна дитина, троє співробітників ДСНС, один патрульний поліцейський.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що вранці 14 грудня російські військові завдали масованого удару по Запоріжжю, поціливши у супермаркет.