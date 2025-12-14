Обстріл Запоріжжя: ДСНС завершила роботи, кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу в Запоріжжі. Про це рятувальники повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 14 осіб.

Серед них: одна дитина, троє співробітників ДСНС, один патрульний поліцейський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що вранці 14 грудня російські військові завдали масованого удару по Запоріжжю, поціливши у супермаркет.