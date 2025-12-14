$42.270.00
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Ворог вдарив по супермаркету в Запоріжжі: 6 поранених, зокрема дитина

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Вранці 14 грудня російські військові завдали масованого удару по Запоріжжю, поціливши у супермаркет. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, включаючи дитину та співробітника ДСНС.

Ворог вдарив по супермаркету в Запоріжжі: 6 поранених, зокрема дитина

Російська армія вранці неділі, 14 грудня, завдала масованого удару по місту Запоріжжя. Ворог поцілив по супермаркету. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Шість поранених, в тому числі, дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС

- йдеться у повідомлені.

Федоров зазначив, що до лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади "швидкої" направлені на місця інших влучань.

росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте в безпечних місцях

- зауважив Федоров.

Нагадаємо

Вночі 14 грудня російські війська атакували Одеську область дронами, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих немає, розгорнуто пункти незламності.

росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський14.12.25, 10:28 • 978 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя