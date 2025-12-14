Ворог вдарив по супермаркету в Запоріжжі: 6 поранених, зокрема дитина
Київ • УНН
Вранці 14 грудня російські військові завдали масованого удару по Запоріжжю, поціливши у супермаркет. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, включаючи дитину та співробітника ДСНС.
Російська армія вранці неділі, 14 грудня, завдала масованого удару по місту Запоріжжя. Ворог поцілив по супермаркету. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Шість поранених, в тому числі, дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС
Федоров зазначив, що до лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади "швидкої" направлені на місця інших влучань.
росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте в безпечних місцях
Нагадаємо
Вночі 14 грудня російські війська атакували Одеську область дронами, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих немає, розгорнуто пункти незламності.
росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський14.12.25, 10:28 • 978 переглядiв