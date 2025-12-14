Ворог вдарив по супермаркету в Запоріжжі: 6 поранених, зокрема дитина

Російська армія вранці неділі, 14 грудня, завдала масованого удару по місту Запоріжжя. Ворог поцілив по супермаркету. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Шість поранених, в тому числі, дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС