Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок

В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 25017 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 48449 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 35041 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 34975 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 29520 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 18738 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
13 декабря, 11:00 • 18360 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16113 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 14154 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
Популярные новости
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые14 декабря, 00:37 • 17935 просмотра
Иран перехватил иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде14 декабря, 01:31 • 6338 просмотра
Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в КупянскVideo14 декабря, 01:56 • 5258 просмотра
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины14 декабря, 02:36 • 8968 просмотра
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам14 декабря, 03:31 • 12487 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 33633 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 38427 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 39305 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 49162 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
12 декабря, 13:07 • 72924 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 18866 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 20880 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 25840 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 60266 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 40893 просмотра
Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Утром 14 декабря российские военные нанесли массированный удар по Запорожью, попав в супермаркет. В результате атаки пострадали шесть человек, включая ребенка и сотрудника ГСЧС.

Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок

Российская армия утром в воскресенье, 14 декабря, нанесла массированный удар по городу Запорожье. Враг попал по супермаркету. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Шесть раненых, в том числе, ребенок: среди людей, которым понадобилась медицинская помощь в результате вражеской атаки на Запорожье, есть ребенок и сотрудник ГСЧС

- говорится в сообщении.

Федоров отметил, что к врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки на торговый центр. Кроме того, бригады "скорой" направлены на места других попаданий.

россияне продолжают атаковать областной центр. Находитесь в безопасных местах

- отметил Федоров.

Ночью 14 декабря российские войска атаковали Одесскую область дронами, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших нет, развернуты пункты несокрушимости.

Россия за неделю атаковала Украину 1500 дронами, 900 авиабомбами и 46 ракетами - Зеленский14.12.25, 10:28 • 1394 просмотра

Ольга Розгон

Запорожье