Враг ударил по супермаркету в Запорожье: 6 раненых, в том числе ребенок
Киев • УНН
Утром 14 декабря российские военные нанесли массированный удар по Запорожью, попав в супермаркет. В результате атаки пострадали шесть человек, включая ребенка и сотрудника ГСЧС.
Российская армия утром в воскресенье, 14 декабря, нанесла массированный удар по городу Запорожье. Враг попал по супермаркету. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Шесть раненых, в том числе, ребенок: среди людей, которым понадобилась медицинская помощь в результате вражеской атаки на Запорожье, есть ребенок и сотрудник ГСЧС
Федоров отметил, что к врачам продолжают обращаться пострадавшие после атаки на торговый центр. Кроме того, бригады "скорой" направлены на места других попаданий.
россияне продолжают атаковать областной центр. Находитесь в безопасных местах
Напомним
Ночью 14 декабря российские войска атаковали Одесскую область дронами, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших нет, развернуты пункты несокрушимости.
