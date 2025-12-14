Обстрел Запорожья: ГСЧС завершила работы, количество пострадавших возросло до 14 человек
Киев • УНН
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершила аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела в Запорожье. Об этом спасатели сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В результате атаки количество пострадавших возросло до 14 человек.
Среди них: один ребенок, трое сотрудников ГСЧС, один патрульный полицейский.
Напомним
Ранее сообщалось, что утром 14 декабря российские военные нанесли массированный удар по Запорожью, попав в супермаркет.