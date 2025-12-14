$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 10476 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 17672 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 37778 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 63017 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 44629 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 42032 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 34436 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20460 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19264 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16835 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Обстрел Запорожья: ГСЧС завершила работы, количество пострадавших возросло до 14 человек

Киев • УНН

 • 344 просмотра

ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела в Запорожье. В результате атаки пострадали 14 человек, среди них ребенок, трое сотрудников ГСЧС и патрульный полицейский.

Обстрел Запорожья: ГСЧС завершила работы, количество пострадавших возросло до 14 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершила аварийно-спасательные работы на месте российского обстрела в Запорожье. Об этом спасатели сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В результате атаки количество пострадавших возросло до 14 человек.

Среди них: один ребенок, трое сотрудников ГСЧС, один патрульный полицейский.

Напомним

Ранее сообщалось, что утром 14 декабря российские военные нанесли массированный удар по Запорожью, попав в супермаркет. 

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям