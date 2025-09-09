Постійна рада ОБСЄ на спецзасіданні засвідчила рішучу підтримку України у відповідь на терор росії – МЗС

$41.250.03
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 33172 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 59241 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 52608 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 33149 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29005 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27833 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39831 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 57955 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29285 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 36577 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 27745 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 6830 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 8138 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 4216 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 36637 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 59239 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 52607 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 57954 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 49209 перегляди
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 27804 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30292 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29221 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98344 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55159 перегляди
Постійна рада ОБСЄ на спецзасіданні засвідчила рішучу підтримку України у відповідь на терор росії – МЗС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні засудило терористичні акти росії в Україні. Міжнародні партнери висловили підтримку Києву та закликали притягнути рф до відповідальності.

Постійна рада ОБСЄ на спецзасіданні засвідчила рішучу підтримку України у відповідь на терор росії – МЗС

Сьогодні у Відні відбулося спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, присвячене реакції на терористичні акти росії в Україні, де міжнародні партнери одностайно висловили підтримку Києву та закликали до притягнення рф до відповідальності за злочини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ в Телеграмі, пише УНН.

Сьогодні у Відні спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на російський терор продемонструвало рішучу підтримку України. Незважаючи на відчайдушні зусилля, росія не уникне відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні

– повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Представники численних країн – від Фінляндії до Австралії та Японії – чітко засудили ескалацію терору та підкреслили, що єдиним шляхом є негайне припинення російської агресії.

Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)07.09.25, 04:43 • 28244 перегляди

Глава МЗС також висловив вдячність партнерам за солідарність і співчуття жертвам останніх атак рф та їхнім родинам, наголосивши на важливості міжнародної підтримки для зміцнення обороноздатності України та подолання наслідків війни.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав вбивство цивільних у Яровій цинічним на тлі початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент Зеленський повідомив, що авіабомба влучила по селищу, коли люди отримували пенсії.

Напередодні представники 60 дипломатичних місій відвідали пошкоджену будівлю Уряду України після російського обстрілу. Дипломатам показали наслідки атак та проінформували про роботу рятувальних служб.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Відень
Австралія
Фінляндія
Японія
Володимир Зеленський
Україна
Київ