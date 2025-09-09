Постійна рада ОБСЄ на спецзасіданні засвідчила рішучу підтримку України у відповідь на терор росії – МЗС
Київ • УНН
Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні засудило терористичні акти росії в Україні. Міжнародні партнери висловили підтримку Києву та закликали притягнути рф до відповідальності.
Сьогодні у Відні відбулося спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, присвячене реакції на терористичні акти росії в Україні, де міжнародні партнери одностайно висловили підтримку Києву та закликали до притягнення рф до відповідальності за злочини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ в Телеграмі, пише УНН.
Сьогодні у Відні спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на російський терор продемонструвало рішучу підтримку України. Незважаючи на відчайдушні зусилля, росія не уникне відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні
Представники численних країн – від Фінляндії до Австралії та Японії – чітко засудили ескалацію терору та підкреслили, що єдиним шляхом є негайне припинення російської агресії.
Глава МЗС також висловив вдячність партнерам за солідарність і співчуття жертвам останніх атак рф та їхнім родинам, наголосивши на важливості міжнародної підтримки для зміцнення обороноздатності України та подолання наслідків війни.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав вбивство цивільних у Яровій цинічним на тлі початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент Зеленський повідомив, що авіабомба влучила по селищу, коли люди отримували пенсії.
Напередодні представники 60 дипломатичних місій відвідали пошкоджену будівлю Уряду України після російського обстрілу. Дипломатам показали наслідки атак та проінформували про роботу рятувальних служб.