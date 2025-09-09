$41.250.03
Постоянный совет ОБСЕ на спецзаседании засвидетельствовал решительную поддержку Украины в ответ на террор рф – МИД

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене осудило террористические акты России в Украине. Международные партнеры выразили поддержку Киеву и призвали привлечь рф к ответственности.

Постоянный совет ОБСЕ на спецзаседании засвидетельствовал решительную поддержку Украины в ответ на террор рф – МИД

Сегодня в Вене состоялось специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, посвященное реакции на террористические акты россии в Украине, где международные партнеры единодушно выразили поддержку Киеву и призвали к привлечению рф к ответственности за преступления. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Телеграме, пишет УНН.

Сегодня в Вене специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на российский террор продемонстрировало решительную поддержку Украины. Несмотря на отчаянные усилия, россия не избежит ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине.

— сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Представители многочисленных стран — от Финляндии до Австралии и Японии — четко осудили эскалацию террора и подчеркнули, что единственным путем является немедленное прекращение российской агрессии.

Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)07.09.25, 04:43 • 28250 просмотров

Глава МИД также выразил благодарность партнерам за солидарность и соболезнования жертвам последних атак рф и их семьям, подчеркнув важность международной поддержки для укрепления обороноспособности Украины и преодоления последствий войны.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал убийство мирных жителей в Яровой циничным на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН. Президент Зеленский сообщил, что авиабомба попала по поселку, когда люди получали пенсии.

Накануне представители 60 дипломатических миссий посетили поврежденное здание Правительства Украины после российского обстрела. Дипломатам показали последствия атак и проинформировали о работе спасательных служб.

Степан Гафтко

