Обсяг українських зернових зросте цьогоріч на 15%, "створюючи прибуток" - USAID
Київ • УНН
Український сільськогосподарський експорт має зрости на 15% у 2024 році, причому квітень вже став рекордним місяцем для українського експорту з моменту повномасштабного вторгнення Росії, створюючи прибутки, які допоможуть Україні захистити себе.
Український сільськогосподарський експорт у 2024 році зросте на 15%, водночас квітень вже став рекордним місяцем для українського експорту з моменту повномасштабного вторгнення рф. Про це йдеться у заяві представниць Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та посольства США в Україні, передає Voice of America, повідомляє УНН.
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Український сільськогосподарський експорт зросте на 15%, ідеться у заяві заступниці адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулмен. Посадовиця підкреслила, що це "годує світ", а також "створить прибуток", який допоможе Україні захистити себе.
Разом із посолкою США Бріджит Брінк і міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Курбаковим Коулмен оглянула доставлений Україні буксир, "який допоможе кораблям доставляти українське зерно по всьому світу, що відіграє ключову роль для підтримки українського експорту та економіки України.".
Заяву Коулмен підтримала Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.
Квітень став рекордним місяцем для українського експорту з моменту повномасштабного вторгнення Росії
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