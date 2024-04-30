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Херсонські фермери отримали посівне зерно від міжнародних партнерів

Херсонські фермери отримали посівне зерно від міжнародних партнерів

Київ • УНН

 • 48973 перегляди

73 фермерських господарства Херсонської області отримали 300 тонн насіння ярої пшениці та 145 фермерів отримали насіння соняшнику від міжнародних партнерів, таких як ФАО, за підтримки урядів Японії та Норвегії.

Фермери Херсонщини отримали посівний матеріал від міжнародних партнерів. За даними тамтешньої ОВА 73 фермерські господарства отримали 300 тонн насіння ярої пшениці, а 145 сільгоспвиробників мають тепер на посівну насіння соняшнику, повідомляє УНН.

Деталі

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) при підтримці Міністерства аграрної політики та продовольства України продовжує підтримувати аграріїв з прифронтових областей.

Зазначається, що 73 фермерські господарства Херсонщини отримали 300 тон насіння ярої пшениці, яку профінансував уряд Японії. Допомогу роздали через посредника ГО "Земля Таврії".

Крім того, ще 145 сільгоспвиробників вже із насінням соняшника від міжнародних партнерів. Ще 8 компаній отримають його найближчими днями. Загалом обіцяють роздати мішків соняшникових зерняток. За даними Херсонської ОВА ця програма реалізується за фінансової підтримки урядів Норвегії та Японії.

Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку: Шмигаль про блокування польськими фермерами кордону30.04.24, 17:45 • 21332 перегляди

У відомстві зазначили, що посівний матеріал мають змогу отримати малі та середні фермерські господарства, що мають поля розміром від 10 до 500 гектарів та розташовані близько до лінії фронту.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаЕкономіка
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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