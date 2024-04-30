Херсонские фермеры получили посевное зерно от международных партнеров

Фермеры Херсонщины получили посевной материал от международных партнеров. По данным тамошней ОВА 73 фермерских хозяйства получили 300 тонн семян яровой пшеницы, а 145 сельхозпроизводителей имеют теперь на посевную семена подсолнечника, сообщает УНН.

Детали

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины продолжает поддерживать аграриев из прифронтовых областей.

Отмечается, что 73 фермерские хозяйства Херсонщины получили 300 тонн семян яровой пшеницы, которую профинансировало правительство Японии. Помощь раздали через посредника ОО "Земля Таврии".

Кроме того, еще 145 сельхозпроизводителей уже с семенами подсолнечника от международных партнеров. Еще 8 компаний получат его в ближайшие дни. В целом обещают раздать мешков подсолнечных зернышек. По данным Херсонской ОГА эта программа реализуется при финансовой поддержке правительств Норвегии и Японии.

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В ведомстве отметили, что посевной материал могут получить малые и средние фермерские хозяйства, имеющие поля размером от 10 до 500 гектаров и расположенные близко к линии фронта.