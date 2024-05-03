Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  126928 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  127615 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  129626 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  119865 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108539 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126585 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125230 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119421 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115180 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102003 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

Украинский сельскохозяйственный экспорт должен вырасти на 15% в 2024 году, причем апрель уже стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения России, создавая доходы, которые помогут Украине защитить себя.

Экономика •   •  1258 просмотра
Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express

На заводе компании Diehl в Берлине, который задействован в производстве систем ПВО, произошел масштабный пожар, но он не повлияет на темпы производства систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Новости Мира •   •  2024 просмотра
Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express

Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский

Украина стоит перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать наступательный план россии, заявил президент Украины Зеленский.

Война •   •  2213 просмотра
Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский

На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

В Киевской области группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала расторгнуть договор на капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Пролиски из-за возможного завышения цен на строительные материалы.

Война •   •  4509 просмотра
На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия, противник штурмует и меняет тактику, но об открытии новой линии фронта речь пока не идет из-за недостаточного количества российских военных сил.

Война •   •  4324 просмотра
Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов

Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"

Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.

УНН Lite •   •  4377 просмотра
Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"

Чехия заявляет, что ее учреждения с 2023 года подвергаются атакам хакеров, связанных с российским гру

С 2023 года Чешская Республика является мишенью хакеров, связанных с российской военной разведкой, которые используют уязвимость Microsoft Outlook. Страна осудила россию и призвала прекратить кибератаки.

Новости Мира •   •  4090 просмотра
Чехия заявляет, что ее учреждения с 2023 года подвергаются атакам хакеров, связанных с российским гру

Цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов - Bloomberg

На этой неделе цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов, ознаменовав резкий разворот от недавнего роста, вызванного дефицитом предложения.

Новости Мира •   •  4375 просмотра
Цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов - Bloomberg

Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

Инвестиционные рамки для Украины на сумму 9,3 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine Facility предоставят украинскому бизнесу доступ к дополнительному финансированию от международных финансовых институтов через механизм гарантий на сумму 7,8 млрд евро и 1,5 млрд евро для смешанного финансирования и технической помощи.

Экономика •   •  4753 просмотра
Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики

Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары

Лесные пожары в Хабаровском крае россии за ночь увеличились на 17 000 гектаров до 47 600 гектаров, что привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе, а граждане дышат дымом.

Криминал и ЧП •   •  5272 просмотра
Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары