Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

Украинский сельскохозяйственный экспорт в 2024 году вырастет на 15%, в то же время апрель уже стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения рф. Об этом говорится в заявлении представительниц Агентства США по международному развитию (USAID) и посольства США в Украине, передает Voice of America, сообщает УНН.

Детали

Украинский сельскохозяйственный экспорт вырастет на 15%, говорится в заявлении заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулмен. Чиновница подчеркнула, что это "кормит мир", а также "создаст прибыль", которая поможет Украине защитить себя.

Вместе с послом США Бриджит Бринк и министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Курбаковым Коулмен осмотрела доставленный Украине буксир, "который поможет кораблям доставлять украинское зерно по всему миру, что играет ключевую роль для поддержки украинского экспорта и экономики Украины.".

Заявление Коулмен поддержала Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Апрель стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения России - отметила Бринку в заметке в сети Х.

Напомним,

73 фермерских хозяйства Херсонской области получили 300 тонн семян яровой пшеницы и 145 фермеров получили семена подсолнечника от международных партнеров, таких как ФАО, при поддержке правительств Японии и Норвегии.