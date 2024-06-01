Обмеження на подачу електроенергії продовжили на годину у всіх регіонах України
Київ • УНН
"Укренерго" продовжило період обмеження подачі електроенергії в усіх регіонах України на годину, з 18:00 до опівночі, через атаки росії на енергооб'єкти в багатьох регіонах.
Укренерго на годину збільшило проміжок, під час якого будуть застосовуватися обмеження електроенергії по всіх регіонах України. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу компанії.
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Згідно з повідомленням "Укренерго", 1 червня відключення можуть застосовувати з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як повідомляли раніше.
Напередодні у компанії повідомили, що ліміти споживання, при перевищенні яких, обленерго можуть застосовувати обмеження, будуть діяти з 18:00 до 23:00.
Нагадаємо
У Міненерго попереджали, що через нічну російську атаку на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.
Як відомо, вночі росія атакувала енергооб'єкти в п'яти областях України, включаючи Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську та Івано-Франківську.
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