Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины

Укрэнерго на час увеличило промежуток, во время которого будут применяться ограничения электроэнергии по всем регионам Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс службу компании.

детали

Согласно сообщению "Укрэнерго", 1 июня отключения могут применять с 18:00 до 24:00, а не до 23:00, как сообщали ранее.

Накануне в компании сообщили, что лимиты потребления, при превышении которых, облэнерго могут применять ограничения, будут действовать с 18:00 до 23:00.

Напомним

В Минэнерго предупреждали, что из-за ночной российской атаки на энергосистему объемы ограничений могут меняться.

Как известно, ночью россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины, включая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую и Ивано-Франковскую.

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16