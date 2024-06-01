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Ограничения на подачу электроэнергии продлили на час во всех регионах Украины
"Укрэнерго" продлило период ограничения подачи электроэнергии во всех регионах Украины на час, с 18:00 до полуночи, из-за атак россии на энергообъекты во многих регионах.
3 детей и 8 взрослых спасли из пожара в многоэтажке в Киеве
3 ребенка и 8 взрослых были спасены пожарными от пожара в высотном доме в Киеве, где загорелось электрооборудование.
Зеленский о помощи от США из пакета на 61 млрд долл: только-только начинается передаваться, приходить
Зеленский рассказал, что вооружение из пакета военной помощи на 61 млрд только начинает поступать в Украину.
Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш
На текущем этапе войны российские оккупанты проводят комбинированные атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и управляемых снарядов.
Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей
В результате обстрела со стороны россии города Балаклея Харьковской области пострадали 6 детей, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 4 - с травмами средней тяжести.
НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг
НАТО готово защищать всех союзников по Североатлантическому союзу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что НАТО увеличило военный потенциал и больше инвестирует в оборону.
Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом
По словам мэра города Александра Сенкевича, в воздухе за пределами города Николаев произошел взрыв.
Зеленский прибыл в Сингапур
Президент Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проведет ряд встреч, обсудит восстановление мира в Украине, а также обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности.
Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.
Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф
За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.