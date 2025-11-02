Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters

Колишній президент США Барак Обама виступив на мітингах на підтримку кандидатів від Демократичної партії у Вірджинії та Нью-Джерсі, закликаючи виборців відкинути "беззаконня та безрозсудність" адміністрації Дональда Трампа. Обама, який залишається впливовою фігурою серед демократів, висловив різку критику на адресу нинішньої адміністрації та республіканців у Конгресі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Давайте визнаємо, наша країна та наша політика зараз перебувають у досить темному становищі. Важко зрозуміти, з чого почати, бо щодня цей Білий дім пропонує людям нову порцію беззаконня, безрозсудності, підлості та простого божевілля – сказав Обама, звертаючись до прихильників Абігейл Спенбергер у Норфолку, штат Вірджинія.

Колишній президент розкритикував "хаотичну" тарифну політику Трампа, розгортання Національної гвардії у містах та бездіяльність республіканців у Конгресі, які, за його словами, не стримують президента "навіть коли знають, що він переступив межі дозволеного". Обама також висловив здивування тим, як швидко бізнес-лідери, юридичні компанії та університети готові "зігнути коліна", щоб задобрити Трампа.

