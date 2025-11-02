Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 5326 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 15090 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 21582 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33645 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41492 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52052 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76086 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 83439 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109291 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 98880 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї2 листопада, 11:17 • 11750 перегляди
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters2 листопада, 14:34 • 7036 перегляди
Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала15:30 • 4252 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 10135 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto15:58 • 6774 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 33646 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 41493 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 109291 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 98880 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 105269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Барак Обама
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 10191 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 33473 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 83439 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 105269 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 58909 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Fox News
Золото

Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Колишній президент США Барак Обама відкрито розкритикував нинішнього президента Трампа на мітингу.

Обама закликав демократів протистояти "беззаконню та безрозсудності" Трампа – Reuters

Колишній президент США Барак Обама виступив на мітингах на підтримку кандидатів від Демократичної партії у Вірджинії та Нью-Джерсі, закликаючи виборців відкинути "беззаконня та безрозсудність" адміністрації Дональда Трампа. Обама, який залишається впливовою фігурою серед демократів, висловив різку критику на адресу нинішньої адміністрації та республіканців у Конгресі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Давайте визнаємо, наша країна та наша політика зараз перебувають у досить темному становищі. Важко зрозуміти, з чого почати, бо щодня цей Білий дім пропонує людям нову порцію беззаконня, безрозсудності, підлості та простого божевілля 

– сказав Обама, звертаючись до прихильників Абігейл Спенбергер у Норфолку, штат Вірджинія. 

Колишній президент розкритикував "хаотичну" тарифну політику Трампа, розгортання Національної гвардії у містах та бездіяльність республіканців у Конгресі, які, за його словами, не стримують президента "навіть коли знають, що він переступив межі дозволеного". Обама також висловив здивування тим, як швидко бізнес-лідери, юридичні компанії та університети готові "зігнути коліна", щоб задобрити Трампа.

Обама відповів на звинувачення Трампа щодо "перевороту" після виборів 2016 року23.07.25, 07:45 • 6598 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Нью-Джерсі
Демократична партія США
Reuters
Барак Обама
Вірджинія
Дональд Трамп