Обама відповів на звинувачення Трампа щодо "перевороту" після виборів 2016 року

Колишній президент США Барак Обама відповів на заклики чинного глави Білого дому Дональда Трампа притягнути його до відповідальності, відкинувши звинувачення свого наступника в тому, що він намагався організувати "переворот" після перемоги Трампа на виборах 2016 року, "сфабрикувавши" докази втручання росії. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

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Зазначається, що в офісі Обами опублікували рішуче спростування звинувачень Трампа.

З поваги до посади президента наш офіс зазвичай не удостоює постійні нісенітниці та дезінформацію, що витікають з цього Білого дому, відповіддю. Але ці твердження достатньо обурливі, щоб заслуговувати на це - зазначили у Обами.

Там назвали ці "дивні звинувачення" абсурдними та "слабкою спробою відвернути увагу".

Контекст

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Барак Обама, якого він змінив на посаді глави Білого дому у 2017 році, має стати обʼєктом переслідування з боку правоохоронців через нібито маніпуляцію розвідданими про вплив росії на вибори 2016 року.

У Білому домі портрет Обами замінили картиною Трампа після замаху