Обама ответил на обвинения Трампа в «перевороте» после выборов 2016 года
Киев • УНН
Бывший президент США Барак Обама отверг обвинения Дональда Трампа в организации «переворота» после выборов 2016 года. Офис Обамы назвал эти утверждения абсурдной попыткой отвлечь внимание.
Бывший президент США Барак Обама ответил на призывы действующего главы Белого дома Дональда Трампа привлечь его к ответственности, отвергнув обвинения своего преемника в том, что он пытался организовать "переворот" после победы Трампа на выборах 2016 года, "сфабриковав" доказательства вмешательства России. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в офисе Обамы опубликовали решительное опровержение обвинений Трампа.
Из уважения к должности президента наш офис обычно не удостаивает постоянные нелепости и дезинформацию, исходящие из этого Белого дома, ответом. Но эти утверждения достаточно возмутительны, чтобы заслуживать этого
Там назвали эти "странные обвинения" абсурдными и "слабой попыткой отвлечь внимание".
Контекст
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама, которого он сменил на посту главы Белого дома в 2017 году, должен стать объектом преследования со стороны правоохранителей из-за якобы манипуляции разведданными о влиянии России на выборы 2016 года.
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