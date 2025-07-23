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Обама ответил на обвинения Трампа в «перевороте» после выборов 2016 года

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Бывший президент США Барак Обама отверг обвинения Дональда Трампа в организации «переворота» после выборов 2016 года. Офис Обамы назвал эти утверждения абсурдной попыткой отвлечь внимание.

Обама ответил на обвинения Трампа в «перевороте» после выборов 2016 года

Бывший президент США Барак Обама ответил на призывы действующего главы Белого дома Дональда Трампа привлечь его к ответственности, отвергнув обвинения своего преемника в том, что он пытался организовать "переворот" после победы Трампа на выборах 2016 года, "сфабриковав" доказательства вмешательства России. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в офисе Обамы опубликовали решительное опровержение обвинений Трампа.

Из уважения к должности президента наш офис обычно не удостаивает постоянные нелепости и дезинформацию, исходящие из этого Белого дома, ответом. Но эти утверждения достаточно возмутительны, чтобы заслуживать этого

- отметили у Обамы.

Там назвали эти "странные обвинения" абсурдными и "слабой попыткой отвлечь внимание".

Контекст

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама, которого он сменил на посту главы Белого дома в 2017 году, должен стать объектом преследования со стороны правоохранителей из-за якобы манипуляции разведданными о влиянии России на выборы 2016 года.

В Белом доме портрет Обамы заменили картиной Трампа после покушения12.04.25, 11:57 • 5080 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Белый дом
Барак Обама
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