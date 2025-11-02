Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 3678 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
14:42 • 13453 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 20415 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 31833 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 40119 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 51763 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 75942 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83111 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 108848 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 98406 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
ВСУ создают командование беспилотных систем ПВО и разрабатывают концепцию уничтожения дронов вертолетами2 ноября, 10:43 • 11593 просмотра
Солдаты КНДР, взятые в плен в Украине, просят передать их Южной Корее2 ноября, 11:17 • 11064 просмотра
США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters14:34 • 5496 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 8336 просмотра
В Черном море после атаки дронов загорелся российский танкер: зафиксирован разлив нефтиPhoto15:58 • 5244 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 31834 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 40120 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 108848 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 98406 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 104614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Реджеп Тайип Эрдоган
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 8502 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 33160 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 83111 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 104608 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 58644 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Золото

Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Бывший президент США Барак Обама открыто раскритиковал нынешнего президента Трампа на митинге.

Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters

Бывший президент США Барак Обама выступил на митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии в Вирджинии и Нью-Джерси, призывая избирателей отвергнуть "беззаконие и безрассудство" администрации Дональда Трампа. Обама, который остается влиятельной фигурой среди демократов, выразил резкую критику в адрес нынешней администрации и республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Давайте признаем, наша страна и наша политика сейчас находятся в довольно темном положении. Трудно понять, с чего начать, потому что каждый день этот Белый дом предлагает людям новую порцию беззакония, безрассудства, подлости и простого безумия 

– сказал Обама, обращаясь к сторонникам Абигейл Спенбергер в Норфолке, штат Вирджиния. 

Бывший президент раскритиковал "хаотичную" тарифную политику Трампа, развертывание Национальной гвардии в городах и бездействие республиканцев в Конгрессе, которые, по его словам, не сдерживают президента "даже когда знают, что он переступил границы дозволенного". Обама также выразил удивление тем, как быстро бизнес-лидеры, юридические компании и университеты готовы "согнуть колени", чтобы задобрить Трампа.

ч. Обама ответил на обвинения Трампа в "перевороте" после выборов 2016 года

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Нью-Джерси
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Барак Обама
Вирджиния
Дональд Трамп