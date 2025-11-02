Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters

Бывший президент США Барак Обама выступил на митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии в Вирджинии и Нью-Джерси, призывая избирателей отвергнуть "беззаконие и безрассудство" администрации Дональда Трампа. Обама, который остается влиятельной фигурой среди демократов, выразил резкую критику в адрес нынешней администрации и республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Давайте признаем, наша страна и наша политика сейчас находятся в довольно темном положении. Трудно понять, с чего начать, потому что каждый день этот Белый дом предлагает людям новую порцию беззакония, безрассудства, подлости и простого безумия

– сказал Обама, обращаясь к сторонникам Абигейл Спенбергер в Норфолке, штат Вирджиния.

Бывший президент раскритиковал "хаотичную" тарифную политику Трампа, развертывание Национальной гвардии в городах и бездействие республиканцев в Конгрессе, которые, по его словам, не сдерживают президента "даже когда знают, что он переступил границы дозволенного". Обама также выразил удивление тем, как быстро бизнес-лидеры, юридические компании и университеты готовы "согнуть колени", чтобы задобрить Трампа.

