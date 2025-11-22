О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
Київ • УНН
Сьогодні о 16:00 в Україні розпочнеться акція "Запали свічку пам'яті" та загальнонаціональна хвилина мовчання. Президент і перша леді вже вшанували пам'ять жертв Голодоморів, закликавши українців долучитися до акції.
Сьогодні о 16:00 розпочнеться акція "Запали свічку пам'яті", а також загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять жертв голодоморів, перелає УНН.
Деталі
Щороку в четверту суботу листопада Україна згадує мільйони людей, яких забрав Голодомор 1932–1933 років і масові штучні голоди 1921–1923 та 1946–1947 років.
О 16:00 країна долучається до хвилини мовчання та загальнонаціональної акції "Запали свічку пам’яті".
Додамо
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років, а також жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років.
В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Глава держави з дружиною взяли участь у молитовному заході в пам’ять про жертв голодоморів в Україні.
Після завершення молитви Володимир та Олена Зеленські, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.
Президент і перша леді поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам'ять дитинства".
"Ми всі знаємо, як і чому мільйони наших людей загинули, заморені голодом, мільйони не народилися. І ми знову захищаємося від Росії, яка не змінилася й знову несе смерть. Ми маємо бути єдині в нашому захисті так само, як ми єдині у збереженні нашої національної пам’яті", – зазначили Володимир та Олена Зеленські у спільному дописі.
Президент і перша леді закликали українців сьогодні, о 16:00, запалити свічки біля свого вікна в пам’ять про всіх дітей, жінок і чоловіків, які загинули від Голодомору.