В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморов
Киев • УНН
Сегодня в 16:00 в Украине начнется акция "Зажги свечу памяти" и общенациональная минута молчания. Президент и первая леди уже почтили память жертв Голодоморов, призвав украинцев присоединиться к акции.
Сегодня в 16:00 начнется акция "Зажги свечу памяти", а также общенациональная минута молчания в память жертв голодоморов, передает УНН.
Детали
Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина вспоминает миллионы людей, которых унес Голодомор 1932–1933 годов и массовые искусственные голоды 1921–1923 и 1946–1947 годов.
В 16:00 страна присоединяется к минуте молчания и общенациональной акции "Зажги свечу памяти".
Киев приспустил самый большой флаг Украины в память о жертвах голодоморов21.11.25, 16:23 • 3070 просмотров
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов, а также жертв массовых искусственных голодов 1921–1922 и 1946–1947 годов.
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Глава государства с супругой приняли участие в молитвенном мероприятии в память о жертвах голодоморов в Украине.
После завершения молитвы Владимир и Елена Зеленские, представители военно-политического руководства и духовенства прошли шествием к Национальному музею Голодомора-геноцида.
Президент и первая леди возложили колосовые композиции к монументу "Горькая память детства".
"Мы все знаем, как и почему миллионы наших людей погибли, заморенные голодом, миллионы не родились. И мы снова защищаемся от России, которая не изменилась и снова несет смерть. Мы должны быть едины в нашей защите так же, как мы едины в сохранении нашей национальной памяти", – отметили Владимир и Елена Зеленские в совместном сообщении.
Президент и первая леди призвали украинцев сегодня, в 16:00, зажечь свечи у своего окна в память о всех детях, женщинах и мужчинах, погибших от Голодомора.