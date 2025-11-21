Киев приспустил самый большой флаг Украины в память о жертвах голодоморов
Киев • УНН
В столице приспустили самый большой флаг Украины в память о жертв голодоморов, как знак скорби. Завтра в 16:00 Киев почтит жертв голодоморов минутой молчания и зажжением свечей.
В столице приспустили самый большой флаг Украины в память о жертвах голодоморов, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как сообщили в КГГА, флаг будет приспущен в течение 22 ноября – как знак скорби и почтения памяти миллионов людей, убитых тоталитарным режимом.
Добавим
Завтра в 16:00 Киев почтит жертв голодоморов минутой молчания и зажжением свечей – на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.
