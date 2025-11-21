Київ приспустив найбільший прапор України на вшанування пам’яті жертв голодоморів
Київ • УНН
У столиці приспустили найбільший прапор України на вшанування пам’яті жертв голодоморів, як знак скорботи. Завтра о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок.
У столиці приспустили найбільший прапор України на вшанування пам’яті жертв голодоморів, передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Як повідомили у КМДА, прапор буде приспущений упродовж 22 листопада – як знак скорботи та вшанування пам’яті мільйонів людей, вбитих тоталітарним режимом.
Додамо
Завтра о 16:00 Київ вшанує жертв голодоморів хвилиною мовчання та запаленням свічок – на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.
