Низку областей перевели на екстрені відключення світла: Укренерго назвало причину
Київ • УНН
В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, а споживачів закликають економити світло.
Низка областей вранці перейшла на екстрені відключення електроенергії через наслідки масованих атак рф на енергетику, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, як вказано, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, зазначили у компанії.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.
Споживачів закликали: якщо зараз у них є електроенергія - споживати її ощадливо.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
