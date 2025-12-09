$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 12884 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 24487 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 23608 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 29215 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 28928 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31722 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 41063 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 37329 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18833 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37568 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Низку областей перевели на екстрені відключення світла: Укренерго назвало причину

Київ • УНН

 • 74 перегляди

В Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, а споживачів закликають економити світло.

Низку областей перевели на екстрені відключення світла: Укренерго назвало причину

Низка областей вранці перейшла на екстрені відключення електроенергії через наслідки масованих атак рф на енергетику, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

- повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, як вказано, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, зазначили у компанії.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Споживачів закликали: якщо зараз у них є електроенергія - споживати її ощадливо.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК08.12.25, 16:09 • 3260 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна