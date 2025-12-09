Ряд областей переведены на экстренные отключения света: Укрэнерго назвало причину

$42.060.13
Эксклюзив
07:00 • 328 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 13515 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 25677 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 24564 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 30120 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 29578 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32121 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 42022 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 38060 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18866 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12521 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 42022 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 38060 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 38239 просмотра
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 38239 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 49675 просмотра
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 49675 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 16731 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 49675 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 59934 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70130 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 70818 просмотра
Ряд областей переведены на экстренные отключения света: Укрэнерго назвало причину

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, а потребителей призывают экономить свет.

Ряд областей переведены на экстренные отключения света: Укрэнерго назвало причину

Ряд областей утром перешел на экстренные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак рф на энергетику, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений – последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак

- сообщили в Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, как указано, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, отметили в компании.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Потребителей призвали: если сейчас у них есть электроэнергия – потреблять ее экономно.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Юлия Шрамко

