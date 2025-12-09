Ряд областей переведены на экстренные отключения света: Укрэнерго назвало причину
Киев • УНН
В Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, а потребителей призывают экономить свет.
Ряд областей утром перешел на экстренные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак рф на энергетику, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений – последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, как указано, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, отметили в компании.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
Потребителей призвали: если сейчас у них есть электроэнергия – потреблять ее экономно.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
