Низка аварій у Німеччині паралізувала рух потягів до понеділка
Київ • УНН
На півночі Німеччини через пожежу в розподільчому щитку та ДТП з автомобілем, що пошкодив колію, рух потягів між Ганновером та Берліном буде затримано до понеділка. Інциденти призвели до зупинки потяга ICE з 900 пасажирами, які чекали кілька годин на відкритій колії.
На півночі Німеччині сталася низка аварій, як то пожежа у розподільному щитку та ДТП з автомобілем, який врізався в міст та пошкодив залізничну колію. Все це призвело до того, що маршрути між Ганновером та Берліном у ситуації "затримки до понеділка", передає УНН з посиланням на Вild та Der Spiegel.
Деталі
Минулої ночі в поїзді ICE з Берліна до Кельна змушений був спинитися через водія, який у стані алкогольного сп'янінняспричинив аварію на залізничному шляху, паралізувавши рух поїздів.
автомобіль перекинувся та приземлився на дах. Повністю заповнений поїзд був пошкоджений і був змушений зупинитися. 900 пасажирам ICE в Ганновері довелося чекати кілька годин на відкритій колії.
За даними поліції, протягом кількох годин очікування на відкритій колії сталося кілька невідкладних медичних випадків через проблеми з кровообігом та зневоднення.
Деякі пасажири вийшли пішки в напрямку Клеефельда, інші, пізніше, автобусом доїхали до Центрального вокзалу Ганновера.
Зазначається, що ДТП з п'яним вожієм не єдиний інцидент, ще сталася пожежа.
Загорівся блок запобіжників сигнального щита в регіоні Ганновер, що спричинило перебої на лінії до Берліна
За даними Deutsche Bahn, зміни маршрутів та обмеження можуть тривати на маршруті між Ганновером та Лерте до понеділка. Також це стосується далекобійних сполучень між Ганновером та Берліном.
Нагадаємо
Влітку УНН передавав: у п'ятницю, 13 червня у Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету.