Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ряд аварий в Германии парализовал движение поездов до понедельника

Киев • УНН

 • 22 просмотра

На севере Германии из-за пожара в распределительном щитке и ДТП с автомобилем, повредившим пути, движение поездов между Ганновером и Берлином будет задержано до понедельника. Инциденты привели к остановке поезда ICE с 900 пассажирами, которые ждали несколько часов на открытом пути.

Ряд аварий в Германии парализовал движение поездов до понедельника

На севере Германии произошел ряд аварий, таких как пожар в распределительном щитке и ДТП с автомобилем, который врезался в мост и повредил железнодорожный путь. Все это привело к тому, что маршруты между Ганновером и Берлином оказались в ситуации "задержки до понедельника", передает УНН со ссылкой на Bild и Der Spiegel.

Подробности

Прошлой ночью поезд ICE из Берлина в Кельн был вынужден остановиться из-за водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал аварию на железнодорожном пути, парализовав движение поездов.

автомобиль перевернулся и приземлился на крышу. Полностью заполненный поезд был поврежден и был вынужден остановиться. 900 пассажирам ICE в Ганновере пришлось ждать несколько часов на открытом пути.

- говорится в материале СМИ.

По данным полиции, в течение нескольких часов ожидания на открытом пути произошло несколько неотложных медицинских случаев из-за проблем с кровообращением и обезвоживания.

Некоторые пассажиры вышли пешком в направлении Клеефельда, другие, позже, на автобусе доехали до Центрального вокзала Ганновера.

Отмечается, что ДТП с пьяным водителем не единственный инцидент, еще произошел пожар.

Загорелся блок предохранителей сигнального щита в регионе Ганновер, что вызвало перебои на линии до Берлина

- передает СМИ.

По данным Deutsche Bahn, изменения маршрутов и ограничения могут продолжаться на маршруте между Ганновером и Лерте до понедельника. Также это касается дальних сообщений между Ганновером и Берлином.

Напомним

Летом УНН передавал: в пятницу, 13 июня во Франции произошло трагическое ДТП с участием украинского автобуса. В нем находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета.

Игорь Тележников

Новости Мира
Немецкая железная дорога
Бильд
Der Spiegel
Франция
Германия
Берлин