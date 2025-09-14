Ряд аварий в Германии парализовал движение поездов до понедельника

На севере Германии произошел ряд аварий, таких как пожар в распределительном щитке и ДТП с автомобилем, который врезался в мост и повредил железнодорожный путь. Все это привело к тому, что маршруты между Ганновером и Берлином оказались в ситуации "задержки до понедельника", передает УНН со ссылкой на Bild и Der Spiegel.

Подробности

Прошлой ночью поезд ICE из Берлина в Кельн был вынужден остановиться из-за водителя, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал аварию на железнодорожном пути, парализовав движение поездов.

автомобиль перевернулся и приземлился на крышу. Полностью заполненный поезд был поврежден и был вынужден остановиться. 900 пассажирам ICE в Ганновере пришлось ждать несколько часов на открытом пути. - говорится в материале СМИ.

По данным полиции, в течение нескольких часов ожидания на открытом пути произошло несколько неотложных медицинских случаев из-за проблем с кровообращением и обезвоживания.

Некоторые пассажиры вышли пешком в направлении Клеефельда, другие, позже, на автобусе доехали до Центрального вокзала Ганновера.

Отмечается, что ДТП с пьяным водителем не единственный инцидент, еще произошел пожар.

Загорелся блок предохранителей сигнального щита в регионе Ганновер, что вызвало перебои на линии до Берлина - передает СМИ.

По данным Deutsche Bahn, изменения маршрутов и ограничения могут продолжаться на маршруте между Ганновером и Лерте до понедельника. Также это касается дальних сообщений между Ганновером и Берлином.

Напомним

