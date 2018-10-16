НС на арсеналі на Чернігівщині: назвали кількість зруйнованих будинків

"За результатами обстежень визначено такими, які зруйновані — 4 будинки в с. Августівка, пошкоджені — 112 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах (с. Августівка — 43, с. Дзюбівка — 24, с. Воронівка — 10, с. Гмирянка та с. Лучківка — по 6, с. Тишківка, с. Іржавець та с. Монастирище — по 3, м. Ічня, с. Буди — 2, смт Дружба, с. Сезьки, с. Вільшана, с. Грабів, с. Бурімка, с. Гужівка, с. Крупичполе, с. Хаєнки, с. Ступаківка та с. Городня — по 1)", — повідомили у відомстві.

Як зазначається, загалом робочі групи провели комісійні обстеження 8688 житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення із 9713 (89,4%).

"У 3-х медичних закладах м. Прилуки, м. Ічня та смт Парафіївка залишається 85 осіб (з них 11 дітей) евакуйованих громадян", — додали у ДСНС.

Також вказано, що залишаються відключеними від газопостачання 1 тис. 27 абонентів у Ічні. Протягом доби повністю відновлено газопостачання трьох населених пунктів (с. Гмирянка, с. Максимівка, с. Гужівка).

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.