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ЧП на арсенале в Черниговской области: назвали число разрушенных домов

ЧП на арсенале в Черниговской области: назвали число разрушенных домов

Киев  •  УНН

 • 14204 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на 6-м арсенале Министерства обороны, которая случилась 9 октября под Ичней Черниговской области, разрушены четыре дома в селе Августовка, еще 112 домов, квартир и других зданий в 20 окрестных населенных пунктах повреждены. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По результатам обследований определены такими, которые разрушены - 4 дома в с. Августовка, повреждены - 112 домов, квартир и других капитальных сооружений в 20 населенных пунктах (с. Августовка - 43, с. Дзюбовка - 24 с. Вороновка - 10 с. Гмырянка и с. Лучковка - по 6, с. Тишковка, с. Иржавец и с. Монастырище - по 3, г. Ичня, с. Буды - 2, пгт Дружба, с. Сезьки, с. Ольховая, с. Грабов, с. Буримка, с. Гужовка, с. Крупичполе, с. Хаенки, с. Ступаковка и с. Городня - по 1)", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, всего рабочие группы провели комиссионные обследования 8688 жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения с 9713 (89,4%).

"В 3-х медицинских заведениях г. Прилуки, г. Ичня и пгт Парафиевка остается 85 человек (из них 11 детей) эвакуированных граждан", - добавили в ГСЧС.

Также указано, что остаются отключенными от газоснабжения 1 тыс. 27 абонентов в Ичне. В течение суток полностью восстановлено газоснабжение трех населенных пунктов (с. Гмырянка, с. Максимовка, с. Гужовка).

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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