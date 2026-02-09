Новий вирок для Наргес Мохаммаді: Нобелівську лауреатку засудили до 7,5 років ув'язнення
Київ • УНН
Іранський суд засудив Наргес Мохаммаді до 7,5 років ув'язнення за "змову проти національної безпеки" та "пропаганду проти держави". Правозахисниця також отримала два роки заслання та заборону на виїзд з країни.
Іранський суд виніс черговий жорсткий вирок відомій правозахисниці та лауреатці Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді. Її засудили до додаткових 7,5 років позбавлення волі за звинуваченнями у "змові проти національної безпеки" та "пропаганді проти держави". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
53-річна Мохаммаді, яка присвятила три десятиліття боротьбі за права жінок, зустріла новий вирок у слідчому ізоляторі міста Мешхед. Окрім тривалого тюремного терміну, суд призначив їй два роки внутрішнього заслання до міста Хосф та дворічну заборону на виїзд з країни.
За повідомленням Фонду Наргес, правозахисниця змогла підтвердити отримання вироку лише у неділю під час короткої телефонної розмови з адвокатом.
Після тижнів абсолютної ізоляції та повного припинення спілкування вона нарешті змогла описати свою ситуацію
На знак протесту проти незаконного затримання та жорстокого поводження Мохаммаді тримала тижневе голодування, яке завершилося у день оприлюднення інформації про вирок.
Прихильники активістки вкрай занепокоєні станом її здоров'я, оскільки раніше з'являлися дані про неодноразове побиття жінки під час арешту в грудні минулого року.
Привід для переслідування та реакція влади
Причиною нового терміну став виступ Мохаммаді на церемонії пам'яті адвоката Хосрова Алікорді, де вона розкритикувала владу за його підозрілу смерть. Прокурори звинуватили її у підбурюванні до порушення громадського порядку та закликах скандувати антиурядові гасла.
Ніхто не має права диктувати нашу поведінку
Міністерство закордонних справ Ірану поки утримується від офіційних коментарів щодо нового вироку Нобелівській лауреатці. Міжнародна спільнота та правозахисні організації вже засудили дії Тегерана, вимагаючи негайного звільнення Мохаммаді, чий загальний термін ув'язнення за всіма вироками вже перевищує 30 років.
