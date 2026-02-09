Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения
Киев • УНН
Иранский суд приговорил Наргес Мохаммади к 7,5 годам заключения за "сговор против национальной безопасности" и "пропаганду против государства". Правозащитница также получила два года ссылки и запрет на выезд из страны.
Иранский суд вынес очередной жесткий приговор известной правозащитнице и лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. Ее приговорили к дополнительным 7,5 годам лишения свободы по обвинениям в "заговоре против национальной безопасности" и "пропаганде против государства". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
53-летняя Мохаммади, посвятившая три десятилетия борьбе за права женщин, встретила новый приговор в следственном изоляторе города Мешхед. Помимо длительного тюремного срока, суд назначил ей два года внутренней ссылки в город Хосф и двухлетний запрет на выезд из страны.
По сообщению Фонда Наргес, правозащитница смогла подтвердить получение приговора только в воскресенье во время короткого телефонного разговора с адвокатом.
После недель абсолютной изоляции и полного прекращения общения она наконец смогла описать свою ситуацию
В знак протеста против незаконного задержания и жестокого обращения Мохаммамади держала недельную голодовку, которая завершилась в день обнародования информации о приговоре.
Сторонники активистки крайне обеспокоены состоянием ее здоровья, поскольку ранее появлялись данные о неоднократном избиении женщины во время ареста в декабре прошлого года.
Повод для преследования и реакция властей
Причиной нового срока стало выступление Мохаммади на церемонии памяти адвоката Хосрова Аликорди, где она раскритиковала власти за его подозрительную смерть. Прокуроры обвинили ее в подстрекательстве к нарушению общественного порядка и призывах скандировать антиправительственные лозунги.
Никто не имеет права диктовать наше поведение
Министерство иностранных дел Ирана пока воздерживается от официальных комментариев относительно нового приговора Нобелевской лауреатке. Международное сообщество и правозащитные организации уже осудили действия Тегерана, требуя немедленного освобождения Мохаммади, чей общий срок заключения по всем приговорам уже превышает 30 лет.
