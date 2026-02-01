$42.850.00
31 січня, 17:53 • 18641 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 36639 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 26939 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 27079 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 23508 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14883 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13204 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7264 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11819 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19304 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, планує відвідати Київ та москву. Це "відповідає пріоритетам ОБСЄ щодо захисту миру та безпеки в Європі".

Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви

Новий голова Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс планує відвідати Київ та москву. Про це повідомляється на сайті МЗС Швейцарії, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, Кассіс, який очолює головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році, він планує відвідати з офіційними візитами як Київ, так і Москву і це відповідає пріоритетам ОБСЄ в цьому році.

Наш вплив ослаблений, наша здатність діяти обмежена, а наша довіра глибоко підірвана. З огляду на цю ситуацію, швейцарське головування в ОБСЄ керується чітким переконанням: "Поточна криза повинна зміцнювати ОБСЄ, а не маргіналізувати її"

- заявив Кассіс.

У цьому контексті він підкреслив, що ОБСЄ має "знову зосередитися на своїх основних завданнях - захисті миру та безпеки в Європі".

"Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і москву", - резюмував політик.

Нагадаємо

У грудні в ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф.

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15.01.26, 21:21 • 8528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Швейцарія
Україна
Київ