Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви
Київ • УНН
Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, планує відвідати Київ та москву. Це "відповідає пріоритетам ОБСЄ щодо захисту миру та безпеки в Європі".
Новий голова Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс планує відвідати Київ та москву. Про це повідомляється на сайті МЗС Швейцарії, інформує УНН.
Деталі
За словами дипломата, Кассіс, який очолює головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році, він планує відвідати з офіційними візитами як Київ, так і Москву і це відповідає пріоритетам ОБСЄ в цьому році.
Наш вплив ослаблений, наша здатність діяти обмежена, а наша довіра глибоко підірвана. З огляду на цю ситуацію, швейцарське головування в ОБСЄ керується чітким переконанням: "Поточна криза повинна зміцнювати ОБСЄ, а не маргіналізувати її"
У цьому контексті він підкреслив, що ОБСЄ має "знову зосередитися на своїх основних завданнях - захисті миру та безпеки в Європі".
"Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і москву", - резюмував політик.
Нагадаємо
У грудні в ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф.
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15.01.26, 21:21 • 8528 переглядiв