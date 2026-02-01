Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву
Киев • УНН
Новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, планирует посетить Киев и Москву. Это «соответствует приоритетам ОБСЕ по защите мира и безопасности в Европе».
Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Киев и Москву. Об этом сообщается на сайте МИД Швейцарии, информирует УНН.
Детали
По словам дипломата, Кассис, который возглавляет председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году, планирует посетить с официальными визитами как Киев, так и Москву, и это соответствует приоритетам ОБСЕ в этом году.
Наше влияние ослаблено, наша способность действовать ограничена, а наше доверие глубоко подорвано. Учитывая эту ситуацию, швейцарское председательство в ОБСЕ руководствуется четким убеждением: "Текущий кризис должен укреплять ОБСЕ, а не маргинализировать ее"
В этом контексте он подчеркнул, что ОБСЕ должна "вновь сосредоточиться на своих основных задачах - защите мира и безопасности в Европе".
"Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Поэтому я вскоре посещу Киев и Москву", - резюмировал политик.
Напомним
В декабре в ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ.
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15.01.26, 21:21 • 8528 просмотров