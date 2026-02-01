$42.850.00
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 36840 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 27074 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 27205 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 23593 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 14919 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13227 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7274 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11826 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19314 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, планирует посетить Киев и Москву. Это «соответствует приоритетам ОБСЕ по защите мира и безопасности в Европе».

Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Киев и Москву. Об этом сообщается на сайте МИД Швейцарии, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, Кассис, который возглавляет председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году, планирует посетить с официальными визитами как Киев, так и Москву, и это соответствует приоритетам ОБСЕ в этом году.

Наше влияние ослаблено, наша способность действовать ограничена, а наше доверие глубоко подорвано. Учитывая эту ситуацию, швейцарское председательство в ОБСЕ руководствуется четким убеждением: "Текущий кризис должен укреплять ОБСЕ, а не маргинализировать ее"

- заявил Кассис.

В этом контексте он подчеркнул, что ОБСЕ должна "вновь сосредоточиться на своих основных задачах - защите мира и безопасности в Европе".

"Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Поэтому я вскоре посещу Киев и Москву", - резюмировал политик.

Напомним

В декабре в ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ.

Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Швейцария
Украина
Киев