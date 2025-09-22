Новий BMW X5 отримає п'ять типів силових агрегатів: перший офіційний погляд

Новий кросовер (SUV) BMW X5 отримає п'ять типів силових агрегатів, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

BMW, як вказано, планує продавати наступний X5 практично з усіма типами силових агрегатів. Поряд з традиційними бензиновими, дизельними і гібридними версіями, що підключаються, буде випущена версія на водневих паливних елементах, розроблена спільно з Toyota. Але це ще не все: у розробці також є електромобіль на акумуляторних батареях. Ходять чутки навіть про електромобіль зі збільшеним запасом ходу - баварці вже мають досвід у цій справі, продаючи незвичайний хетчбек i3 з невеликим бензиновим двигуном, що працює як генератор.

BMW не розкриває подробиць про розкішний кросовер п'ятого покоління, але підтвердила, що його перша воднева модель надійде у виробництво в 2028 році. Однак чекати поки камуфляж зніметься не доведеться. Очікується, що новий X5 (кодова назва G65) дебютує вже наступного року. Тим часом оприлюднені зображення дають перше офіційне уявлення про конкурента Mercedes GLE у версії з паливними елементами.

Навіть попри маскування, впадає в очі кілька цікавих деталей. Обличчя Neue Klasse явно ховається під закрученим камуфляжем, приховуючи вертикальні ніздрі в ретро-стилі, як у нового iX3. Фари, схоже, набули остаточної форми і розміру, хоча внутрішня графіка виглядатиме набагато привабливіше на серійному X5.

Ретро-решітка радіатора - навіть не найцікавіша деталь. При більш уважному розгляді профілю стає помітно відсутність традиційних ручок дверей. Натомість інтегровані крильця нагадують про спеціальні версії BMW Speedtop і Skytop на базі M8 або навіть про електричний кросовер Ford Mustang Mach-E.

Ззаду, схоже, збережуться розділені задні двері, оскільки вони виглядають розділеною чорною горизонтальною лінією. У нинішню епоху скорочення витрат це приємний сюрприз, особливо з урахуванням того, що 5-а серія Touring втратила можливість відкривати заднє скло окремо від дверей багажника.

На відміну від деяких конкурентів, BMW не ховає задній двірник під спойлером. Маленькі, прості задні ліхтарі явно тимчасові і будуть замінені ширшими, ймовірно, схожими на ефектні блоки нового iX3, які майже сходяться в центрі, якби не кругла рамка.

BMW поки не представила інтер'єр, але салон iX3 2027 дає чітке уявлення про нього.

Інтер'єр BMW iX3 2027

Очікується повністю перероблена панель приладів з 17,9-дюймовим центральним екраном. Система проекції Panoramic Vision, що охоплює всю передню панель, замінить традиційну панель приладів. Вона матиме три фіксованих сегменти в зоні видимості водія і шість секцій, що настроюються, з боку пасажира, що проектують інформацію біля основи лобового скла.

У новому X5 відмовляться від поворотної ручки iDrive і більшості традиційних елементів управління для мінімалізму. У iX3 другого покоління навіть напрямок повітряного потоку регулюється за допомогою сенсорного екрана. Рано чи пізно всі BMW перейдуть до цього спрощеного підходу. До кінця 2027 року компанія планує випустити понад 40 нових або оновлених моделей із ДНК Neue Klasse. X5 стане одним із перших автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, які отримають таку конфігурацію, коли з'явиться в 2026 році, разом із наступним поколінням седана 3 серії.

Чи пропонуватиметься трирядна конфігурація сидінь, поки невідомо, хоча BMW може підштовхнути покупців до вибору X7. Друге покоління більшого позашляховика вийде 2027 року. Очікується, що з'явиться також електромобіль, але не версія на водневих паливних елементах.

Хоча бензинові і гібридні X5, що підключаються, будуть продаватися по всьому світу, дизельні, ймовірно, залишаться в основному в Європі і на кількох інших ринках. Паливні елементи, своєю чергою, будуть доступні лише у кількох регіонах. Згідно з дослідженням H2Stations.org, до кінця 2024 року у світі налічувалося лише близько 1160 водневих заправок. Ця кількість може збільшитися до 2028 року, коли iX5 Hydrogen з'явиться на ринку, але BMW навряд чи продаватиме цю версію широко, враховуючи вкрай нерозвинену інфраструктуру.

BMW та її партнер Toyota – одні з небагатьох автовиробників, які роблять ставку на водень. Хоча Stellantis нещодавно відмовилася від своїх амбіцій у галузі паливних елементів, Hyundai, Honda, General Motors та Renault/Alpine продовжують підтримувати цю технологію.

BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам