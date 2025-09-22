Новый BMW X5 получит пять типов силовых агрегатов: первый официальный взгляд
Киев • УНН
Новый кроссовер BMW X5 будет иметь пять типов силовых агрегатов, включая бензиновые, дизельные, гибридные, водородные и аккумуляторные электрические версии. Первая водородная модель, разработанная совместно с Toyota, поступит в производство в 2028 году, а дебют нового X5 ожидается уже в следующем году.
Новый кроссовер (SUV) BMW X5 получит пять типов силовых агрегатов, сообщает Motor1.com, пишет УНН.
Детали
BMW, как указано, планирует продавать следующий X5 практически со всеми типами силовых агрегатов. Наряду с традиционными бензиновыми, дизельными и подключаемыми гибридными версиями, будет выпущена версия на водородных топливных элементах, разработанная совместно с Toyota. Но это еще не все: в разработке также есть электромобиль на аккумуляторных батареях. Ходят слухи даже об электромобиле с увеличенным запасом хода - баварцы уже имеют опыт в этом деле, продавая необычный хэтчбек i3 с небольшим бензиновым двигателем, работающим как генератор.
BMW не раскрывает подробностей о роскошном кроссовере пятого поколения, но подтвердила, что его первая водородная модель поступит в производство в 2028 году. Однако ждать, пока камуфляж снимется, не придется. Ожидается, что новый X5 (кодовое название G65) дебютирует уже в следующем году. Тем временем обнародованные изображения дают первое официальное представление о конкуренте Mercedes GLE в версии с топливными элементами.
Даже несмотря на маскировку, в глаза бросается несколько интересных деталей. Лицо Neue Klasse явно скрывается под закрученным камуфляжем, скрывая вертикальные ноздри в ретро-стиле, как у нового iX3. Фары, похоже, приобрели окончательную форму и размер, хотя внутренняя графика будет выглядеть гораздо привлекательнее на серийном X5.
Ретро-решетка радиатора - даже не самая интересная деталь. При более внимательном рассмотрении профиля становится заметно отсутствие традиционных ручек дверей. Вместо этого интегрированные крылышки напоминают о специальных версиях BMW Speedtop и Skytop на базе M8 или даже об электрическом кроссовере Ford Mustang Mach-E.
Сзади, похоже, сохранятся разделенные задние двери, поскольку они выглядят разделенной черной горизонтальной линией. В нынешнюю эпоху сокращения расходов это приятный сюрприз, особенно с учетом того, что 5-я серия Touring потеряла возможность открывать заднее стекло отдельно от двери багажника.
В отличие от некоторых конкурентов, BMW не прячет задний дворник под спойлером. Маленькие, простые задние фонари явно временные и будут заменены более широкими, вероятно, похожими на эффектные блоки нового iX3, которые почти сходятся в центре, если бы не круглая рамка.
BMW пока не представила интерьер, но салон iX3 2027 года дает четкое представление о нем.
Ожидается полностью переработанная приборная панель с 17,9-дюймовым центральным экраном. Система проекции Panoramic Vision, охватывающая всю переднюю панель, заменит традиционную приборную панель. Она будет иметь три фиксированных сегмента в зоне видимости водителя и шесть настраиваемых секций со стороны пассажира, проецирующих информацию у основания лобового стекла.
В новом X5 откажутся от поворотной ручки iDrive и большинства традиционных элементов управления для минимализма. В iX3 второго поколения даже направление воздушного потока регулируется с помощью сенсорного экрана. Рано или поздно все BMW перейдут к этому упрощенному подходу. К концу 2027 года компания планирует выпустить более 40 новых или обновленных моделей с ДНК Neue Klasse. X5 станет одним из первых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые получат такую конфигурацию, когда появится в 2026 году, вместе со следующим поколением седана 3 серии.
Будет ли предлагаться трехрядная конфигурация сидений, пока неизвестно, хотя BMW может подтолкнуть покупателей к выбору X7. Второе поколение большего внедорожника выйдет в 2027 году. Ожидается, что появится также электромобиль, но не версия на водородных топливных элементах.
Хотя бензиновые и подключаемые гибридные X5 будут продаваться по всему миру, дизельные, вероятно, останутся в основном в Европе и на нескольких других рынках. Топливные элементы, в свою очередь, будут доступны лишь в нескольких регионах. Согласно исследованию H2Stations.org, к концу 2024 года в мире насчитывалось лишь около 1160 водородных заправок. Это количество может увеличиться к 2028 году, когда iX5 Hydrogen появится на рынке, но BMW вряд ли будет продавать эту версию широко, учитывая крайне неразвитую инфраструктуру.
BMW и ее партнер Toyota – одни из немногих автопроизводителей, которые делают ставку на водород. Хотя Stellantis недавно отказалась от своих амбиций в области топливных элементов, Hyundai, Honda, General Motors и Renault/Alpine продолжают поддерживать эту технологию.
